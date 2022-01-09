{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Героический результат. Российские конькобежцы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

Соревнования проходили с 7 по 9 января в нидерландском Херенвене
Ангелина Голикова EPA-EFE/GEORGE FREY
Описание
Ангелина Голикова
© EPA-EFE/GEORGE FREY

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по конькобежному спорту. Соревнования прошли в нидерландском Херенвене.

Первое место у сборной Нидерландов - 11 золотых, восемь серебряных и две бронзовые награды. Второй стала сборная Польши (2-0-1), третьей - команда Бельгии (1-0-0), четвертое место осталось за норвежскими конькобежцами (0-3-3). На счету российских конькобежцев одна серебряная и пять бронзовых наград.

На эту тему
Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке на чемпионате Европы
Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке на чемпионате Европы

Серебряную медаль на дистанции 500 м завоевала россиянка Ангелина Голикова. Обладателями бронзовых наград стали Руслан Захаров и Елизавета Голубева (оба - масс-старт), Дарья Качанова (500 м и 1 000 м). Также россиянки Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина стали третьими в командной гонке. На прошлогоднем первенстве Европы российская сборная завоевала одно серебро.

Российская команда не принимала участия в первом соревновательном дне из-за нескольких положительных результатов тестов на коронавирус в составе сборной, со 2 января россияне находились на карантине. Артем Арефьев, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Ольга Фаткулина пропустили чемпионат Европы из-за проблем, связанных с коронавирусной инфекцией. Позже российская команда была допущена к участию во втором и третьем соревновательном дне.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева считает результаты российских конькобежцев героическими. "Команда пять дней находилась на карантине, с 29 декабря они не стояли на льду, - сказала Барышева ТАСС. - Я считаю, выступления нашей команды - героические. Результаты, которые они показали, достойны самых высоких похвал, ребята сделали все, что могли в этих условиях".

Президент СКР Алексей Кравцов положительно оценил итоги чемпионата Европы для российских конькобежцев. "Несмотря на то, что сидели на карантине, выступили отлично, особенно девочки, выиграли много медалей, - сказал Кравцов ТАСС. - Бесспорно, медали чемпионата Европы важны, и я очень рад, что наши спортсмены смогли их завоевать. Очень жаль, что не удалось принять участие в первом дне соревнований".

Тренировочные старты перед Олимпиадой

В олимпийский год чемпионат Европы рассматривается как тренировочный старт перед Играми в Пекине, и Кравцов подчеркивает, что оценивать шансы на олимпийские медали по итогам европейского первенства не стоит. "Мы на все соревнования сейчас смотрим через призму Олимпийских игр, в большей степени для нас чемпионат Европы - это как проба сил, тренировочный старт, - заявил ТАСС президент СКР. - Сейчас смотрим в одном направлении - чтобы болезнь отступила, и чтобы во время Олимпиады никто не заболел и выступили по мере своих сил, рассчитываем на наших спринтеров, а также на командные гонки. У нас достаточно много надежд, но чемпионат Европы сложно назвать каким-то показателем, ведь не было азиатских спортсменов, не было канадцев, так что прогнозы на Олимпийские игры пока делать не стоит".

На эту тему
Кравцов назвал отличными выступления российских конькобежцев на чемпионате Европы
Кравцов назвал отличными выступления российских конькобежцев на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что хозяева европейского чемпионата - сборная Нидерландов - будут основными конкурентами российских конькобежцев на Олимпиаде. "Основные наши соперники на Олимпиаде все были здесь [на чемпионате Европы] - это нидерландцы. Есть понимание, что не так все и плохо, все российские спортсмены были относительно недалеко. Я бы хотела посмотреть, как нидерландцы побежали бы после карантина", - заявила она ТАСС.

По мнению Журовой, за олимпийские медали смогут побороться Ангелина Голикова, завоевавшая серебро на дистанции 500 м, и Фаткулина, пропустившая старты по состоянию здоровья. "Голикова - действующая чемпионка мира, она и Фаткулина - одни из основных претендентов на медали Олимпиады. Надеюсь, Фаткулина подлечится и сможет конкурировать. Мы видели этапы Кубка мира, там они выступали достойно, я бы очень хотела, чтобы девчонки поборолись именно за золотую медаль, хотелось бы передать им эстафету", - поделилась ожиданиями олимпийская чемпионка.

Следующими международными стартами для конькобежцев станут Игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. После Олимпиады российские спортсмены поборются за медали на чемпионате мира, который пройдет с 3 по 6 марта в норвежском Хамаре. Последним международным стартом сезона станет финал Кубка мира, который состоится 12-13 марта в Херенвене.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Ралли "Дакар"
Итальянский пилот обвинил в аварии выбывшего из "Дакара" Карякина
Российский гонщик досрочно завершил выступление после лобового столкновения с Марко Каррарой
Читать полностью