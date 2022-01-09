Героический результат. Российские конькобежцы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

Первое место у сборной Нидерландов - 11 золотых, восемь серебряных и две бронзовые награды. Второй стала сборная Польши (2-0-1), третьей - команда Бельгии (1-0-0), четвертое место осталось за норвежскими конькобежцами (0-3-3). На счету российских конькобежцев одна серебряная и пять бронзовых наград.

Серебряную медаль на дистанции 500 м завоевала россиянка Ангелина Голикова. Обладателями бронзовых наград стали Руслан Захаров и Елизавета Голубева (оба - масс-старт), Дарья Качанова (500 м и 1 000 м). Также россиянки Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина стали третьими в командной гонке. На прошлогоднем первенстве Европы российская сборная завоевала одно серебро.

Российская команда не принимала участия в первом соревновательном дне из-за нескольких положительных результатов тестов на коронавирус в составе сборной, со 2 января россияне находились на карантине. Артем Арефьев, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Ольга Фаткулина пропустили чемпионат Европы из-за проблем, связанных с коронавирусной инфекцией. Позже российская команда была допущена к участию во втором и третьем соревновательном дне.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева считает результаты российских конькобежцев героическими. "Команда пять дней находилась на карантине, с 29 декабря они не стояли на льду, - сказала Барышева ТАСС. - Я считаю, выступления нашей команды - героические. Результаты, которые они показали, достойны самых высоких похвал, ребята сделали все, что могли в этих условиях".

Президент СКР Алексей Кравцов положительно оценил итоги чемпионата Европы для российских конькобежцев. "Несмотря на то, что сидели на карантине, выступили отлично, особенно девочки, выиграли много медалей, - сказал Кравцов ТАСС. - Бесспорно, медали чемпионата Европы важны, и я очень рад, что наши спортсмены смогли их завоевать. Очень жаль, что не удалось принять участие в первом дне соревнований".

Тренировочные старты перед Олимпиадой

В олимпийский год чемпионат Европы рассматривается как тренировочный старт перед Играми в Пекине, и Кравцов подчеркивает, что оценивать шансы на олимпийские медали по итогам европейского первенства не стоит. "Мы на все соревнования сейчас смотрим через призму Олимпийских игр, в большей степени для нас чемпионат Европы - это как проба сил, тренировочный старт, - заявил ТАСС президент СКР. - Сейчас смотрим в одном направлении - чтобы болезнь отступила, и чтобы во время Олимпиады никто не заболел и выступили по мере своих сил, рассчитываем на наших спринтеров, а также на командные гонки. У нас достаточно много надежд, но чемпионат Европы сложно назвать каким-то показателем, ведь не было азиатских спортсменов, не было канадцев, так что прогнозы на Олимпийские игры пока делать не стоит".