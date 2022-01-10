Гендиректор "Зенита" заявил, что Азмун может остаться в клубе до конца сезона

ТАСС, 10 января. Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун не покинет клуб в зимнее трансферное окно, если ему не будет найдена равноценная замена. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее трансферное окно никуда не уйдет", - сказал Медведев.

Ранее портал Onze Mondial сообщил, что российский клуб отклонил предложение "Лиона" в размере €3 млн за 27-летнего иранца, так как хочет получить за него значительно больше.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за "Зенит". По данным портала Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет €25 млн.