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Футбол во Франции

Агент Головина заявил, что футболист сможет сыграть в следующем матче "Монако"

Полузащитник пропустил встречу 20-го тура против "Нанта" из-за восстановления от травмы
Полузащитник "Монако" Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Полузащитник "Монако" Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 10 января. Российский полузащитник клуба чемпионата Франции по футболу "Монако" Александр Головин сможет принять участие в следующей игре. Об этом заявил агент спортсмена Александр Клюев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее Головин не попал в заявку "Монако" на матч 20-го тура чемпионата против "Нанта" (0:0), поскольку завершал восстановление от травмы.

"Саша начал тренироваться в общей группе. К следующей игре будет готов", - сказал Клюев.

Головину 25 лет, в текущем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.

"Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 30 очков в 20 матчах. В следующей игре "Монако" примет 16 января "Клермон".

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