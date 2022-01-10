{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли "Дакар"

Экипаж россиянина Сотникова выиграл восьмой этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Экипажи "Камаз-мастер" заняли первые четыре места по итогам спецучастка
Экипаж Дмитрия Сотникова EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Экипаж Дмитрия Сотникова
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 10 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" одержал победу на восьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 395 км. Экипаж Сотникова преодолел дистанцию за 3 часа 56 минут 42 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова (отставание - 3 минуты 11 секунд). Третьим и четвертым финишировали также экипажи "Камаз-мастер" - Эдуарда Николаева (+6.11) и Антона Шибалова (+8.58) соответственно.

В общем зачете первым идет Сотников с результатом 30 часов 2 минуты 36 секунд, вторым - Николаев (+11.25), третьим - экипаж Шибалова (+40.23), четвертым - чех Алеш Лопрайс (+1:29.27), пятым - Каргинов (+1:41.01).

Следующий этап пройдет 11 января. Дистанция спецучастка составит 287 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.

Ралли "Дакар"
Нидерландский гонщик обвинил команду "Камаз-мастер" в нечестной борьбе на "Дакаре"
По словам Маурика ван ден Хёвела, грузовики российского коллектива оснащены оборудованием, которое заранее показывает пилотам информацию о маршруте
Читать полностью