Экипаж россиянина Сотникова выиграл восьмой этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 10 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" одержал победу на восьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 395 км. Экипаж Сотникова преодолел дистанцию за 3 часа 56 минут 42 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова (отставание - 3 минуты 11 секунд). Третьим и четвертым финишировали также экипажи "Камаз-мастер" - Эдуарда Николаева (+6.11) и Антона Шибалова (+8.58) соответственно.

В общем зачете первым идет Сотников с результатом 30 часов 2 минуты 36 секунд, вторым - Николаев (+11.25), третьим - экипаж Шибалова (+40.23), четвертым - чех Алеш Лопрайс (+1:29.27), пятым - Каргинов (+1:41.01).

Следующий этап пройдет 11 января. Дистанция спецучастка составит 287 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.