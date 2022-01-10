Нападающий Иван Сергеев перешел в "Зенит"

ТАСС, 10 января. Нападающий Иван Сергеев перешел из самарского футбольного клуба "Крылья Советов" в петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне форвард с рекордным результатом стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 40 голов. Всего за "Крылья Советов" он провел 66 матчей, забил 51 мяч и отдал 15 голевых пасов. Также он представлял московские "Строгино" и "Торпедо", "Тамбов" и латвийскую "Ригу".

"Зенит" по итогам 18 туров лидирует в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В первом матче после зимнего перерыва клуб примет 28 февраля казанский "Рубин".