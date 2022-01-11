Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по гандболу

ТАСС, 11 января. Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Велимиром Петковичем определил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в Венгрии и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Всего в состав вошли 18 человек: вратари - Андрей Верещагин ("Пермские медведи"), Артем Грушко ("Чеховские медведи"), Виктор Киреев (ЦСКА), левые крайние - Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Игорь Сорока (ЦСКА), правые крайние - Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарев (оба - "Чеховские медведи"), линейные - Павел Андреев, Александр Ермаков (оба - "Чеховские медведи"), Радомир Врачевич ("Виктор"), правые полусредние - Никита Каменев, Александр Котов (оба - "Чеховские медведи"), левые полусредние - Михаил Виноградов ("Брегенц", Австрия), Евгений Дземин ("Чеховские медведи"), Сергей Марк Косоротов ("Висла", Польша), Дмитрий Санталов ("Мешков Брест", Белоруссия), разыгрывающие - Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников ("Висла", Польша).

В предварительном раунде российская команда сыграет в группе E со сборными Литвы, Норвегии и Словакии. На каждую игру чемпионата Европы можно будет заявить 16 гандболистов, по ходу турнира разрешается сделать до шести замен в итоговой заявке, используя игроков из расширенного списка.

В чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 30 января, примут участие 24 команды, которые на предварительном этапе разбиты на шесть групп. По две команды из каждой группы выйдут в основной раунд турнира, где они будут разбиты на две группы по шесть сборных. Команды, которые займут первые два места в каждой группе, пробьются в полуфинал.