Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Призеры Игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Большунов и Наталья Непряева включены в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В состав мужской команды включены трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.

В женскую команду вошли бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.