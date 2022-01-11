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Олимпиада-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Призеры Игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Большунов и Наталья Непряева включены в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В состав мужской команды включены трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.

В женскую команду вошли бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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