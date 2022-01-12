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Зимние олимпийские виды спорта

Казахстанские фигуристы прилетели в Москву для подготовки к чемпионату четырех континентов

Федерация фигурного катания на коньках России выразила готовность поддержать спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации в связи с политической обстановкой в Казахстане

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фигуристы сборной Казахстана прилетели в Москву, чтобы подготовиться к чемпионату четырех континентов. Об этом ТАСС сообщил тренер казахстанской команды Сергей Воронов.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил ТАСС о готовности поддержать спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации в связи с политической обстановкой в Казахстане.

"Мы только прилетели, все в порядке", - сказал Воронов.

Чемпионат четырех континентов проводится с 1999 года. В нем принимают участие фигуристы из Америки, Африки, Азии и Океании. Последний турнир прошел в 2020 году в Сеуле. В 2021 году его должен был принять Сидней, но соревнование было отменено. В этом году чемпионат пройдет в Таллине с 18 по 22 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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