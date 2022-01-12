Шесть теннисисток из топ-10 мирового рейтинга сыграют на турнире в Петербурге

ТАСС, 12 января. Шесть представительниц топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) заявлены на участие в турнире в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В Санкт-Петербурге сыграют белоруска Арина Соболенко (второй номер рейтинга), чешка Каролина Плишкова (5), гречанка Мария Саккари (6), эстонка Анетт Контавейт (7), испанка Паула Бадоса (9) и представительница Туниса Онс Жабер (10).
Here it is, the brilliant list of St. Petersburg Ladies Trophy 2022 participants— WTA ST.PETERSBURG LADIES TROPHY (@Formula_TX) January 12, 2022
We’re excited, and you?
Share your emotions below#SPBLT2022 #SPBLT #FORMULATX #WTA pic.twitter.com/6sfjXCmU69
Также в турнире, который пройдет с 7 по 13 февраля, примут участие прошлогодняя победительница россиянка Дарья Касаткина, ее соотечественницы Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.
Турнир в Санкт-Петербурге проводится с 2003 года, с 2016 года он относится к категории WTA 500.