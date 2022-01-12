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St. Petersburg Ladies Trophy

Шесть теннисисток из топ-10 мирового рейтинга сыграют на турнире в Петербурге

Соревнования пройдут с 7 по 13 февраля
Арина Соболенко EPA-EFE/Francisco Guasco
Описание
Арина Соболенко
© EPA-EFE/Francisco Guasco

ТАСС, 12 января. Шесть представительниц топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) заявлены на участие в турнире в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В Санкт-Петербурге сыграют белоруска Арина Соболенко (второй номер рейтинга), чешка Каролина Плишкова (5), гречанка Мария Саккари (6), эстонка Анетт Контавейт (7), испанка Паула Бадоса (9) и представительница Туниса Онс Жабер (10).

Также в турнире, который пройдет с 7 по 13 февраля, примут участие прошлогодняя победительница россиянка Дарья Касаткина, ее соотечественницы Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Турнир в Санкт-Петербурге проводится с 2003 года, с 2016 года он относится к категории WTA 500.

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