Шесть теннисисток из топ-10 мирового рейтинга сыграют на турнире в Петербурге

ТАСС, 12 января. Шесть представительниц топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) заявлены на участие в турнире в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В Санкт-Петербурге сыграют белоруска Арина Соболенко (второй номер рейтинга), чешка Каролина Плишкова (5), гречанка Мария Саккари (6), эстонка Анетт Контавейт (7), испанка Паула Бадоса (9) и представительница Туниса Онс Жабер (10).