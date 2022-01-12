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Футбол в России
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Федор Смолов перешел из футбольного клуба "Локомотив" в "Динамо"

Детали контракта с 31-летним форвардом не уточняются
Федор Смолов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов перешел из московского футбольного клуба "Локомотив" в столичное "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба "Локомотива".

Детали контракта с 31-летним форвардом не уточняются.

Ранее нападающий выступал за "Динамо" (2007-2015), нидерландский "Фейенорд" (2010), махачкалинский "Анжи" (2012-2013), екатеринбургский "Урал" (2014-2015), "Краснодар" (2015-2018), "Локомотив" (2018-2021) и испанскую "Сельту" (2020). В составе "Краснодара" Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (в сезонах-2015/16 и 2016/17). За сборную Россию нападающий провел 45 матчей, забив 16 мячей и отдав четыре голевые передачи.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18 матчах. Следующую игру подопечные Сандро Шварца проведут 26 февраля на выезде против "Химок". 

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