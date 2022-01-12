Ковтун считает, что фигурист Мозалев способен проявить себя на чемпионате Европы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев может проявить свои лучшие качества на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун.
Мозалев стал третьим на декабрьском чемпионате России, однако не был включен в состав на чемпионат Европы. 9 января стал известно, что серебряный призер чемпионата России 2022 года Михаил Коляда получил травму. Мозалев был включен в заявку вместо травмированного фигуриста.
"Когда ты в списке запасных, то обязан готовиться так же, как те, кто едут на соревнования, это 100%. Тут лишь дело ответственности. Насколько я знаю, тренер Андрея [Мозалева] (Кирилл Давыденко - прим. ТАСС) прокомментировал эту ситуацию, он сказал, что Андрей был готов к чемпионату Европы. Естественно, первый запасной обязан быть готов", - сказал Ковтун.
"Татьяна Мишина (один из тренеров Коляды - прим. ТАСС) вчера сказала, что надеется на восстановление Миши [Коляды] к Олимпиаде. Этот комментарий заставляет немного переживать, но тем не менее Андрей может проявить себя в полной мере. Кто знает, как сложится, это спорт. Возможно, это будет его [Мозалева] билетиком на Олимпийские игры", - добавил он.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 16 января.