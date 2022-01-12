Ковтун считает, что фигурист Мозалев способен проявить себя на чемпионате Европы

Мозалев стал третьим на декабрьском чемпионате России, однако не был включен в состав на чемпионат Европы. 9 января стал известно, что серебряный призер чемпионата России 2022 года Михаил Коляда получил травму. Мозалев был включен в заявку вместо травмированного фигуриста.

"Когда ты в списке запасных, то обязан готовиться так же, как те, кто едут на соревнования, это 100%. Тут лишь дело ответственности. Насколько я знаю, тренер Андрея [Мозалева] (Кирилл Давыденко - прим. ТАСС) прокомментировал эту ситуацию, он сказал, что Андрей был готов к чемпионату Европы. Естественно, первый запасной обязан быть готов", - сказал Ковтун.

"Татьяна Мишина (один из тренеров Коляды - прим. ТАСС) вчера сказала, что надеется на восстановление Миши [Коляды] к Олимпиаде. Этот комментарий заставляет немного переживать, но тем не менее Андрей может проявить себя в полной мере. Кто знает, как сложится, это спорт. Возможно, это будет его [Мозалева] билетиком на Олимпийские игры", - добавил он.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 16 января.