Гонщик Карякин создаст спортивную машину на водородном топливе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин намерен создать в ближайшие годы машину на водородном топливе, на которой можно будет участвовать в ралли-марафоне "Дакар". В настоящее время ведутся переговоры со спонсорами, рассказал гонщик ТАСС.

"У нас есть полное техническое описание этого проекта, какое оборудование нам нужно купить, где его взять, - сказал Карякин. - Задача в том, чтобы стать некими пионерами, первыми, кто построил машину на водороде. Такую машину показали на гонке, но она проехать ее не может, это, по сути дела, картинка, а мы должны построить в действительности боевую машину, которая сможет проехать "Дакар". У нас все для этого есть, единственное - любая новая технология стоит дорого, если покупать топливную ячейку от Hyundai, она стоит в районе $1 млн".

Гонщик отметил, что для реализации проекта планируется привлечь специалистов из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). "У них уже есть работающая машина на водороде, именно на окислении с топливным элементом. То есть опыт постройки такой машины есть, и совместно с российскими специалистами мы это, конечно, сможем сделать", - сказал Карякин.

"В 2026 году на "Дакаре" все спортсмены приоритета, к которым мы относимся, должны ехать на альтернативном топливе, это обязательное условие. А к 2030 году все участники должны ехать только на альтернативном топливе", - пояснил ТАСС штурман Карякина Антон Власюк. Карякин уточнил, что их машина будет готова раньше 2026 года.

В 2022 году экипаж Snag Racing под управлением Карякина, выступавшего в зачете багги, досрочно завершил выступление на "Дакаре" после лобового столкновения с другим экипажем на седьмом этапе ралли-марафона. В результате аварии Карякин и Власюк серьезных травм не получили.