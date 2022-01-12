Жулин прокомментировал выступление российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко здорово выступили в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине, для них главное сейчас - не волноваться перед произвольной программой. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.