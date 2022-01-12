Организаторы Кубка африканских наций трижды не смогли включить гимн Мавритании

ТАСС, 12 января. Организаторы Кубка африканских наций трижды допустили ошибку во время исполнения гимна Мавритании перед матчем с командой Гамбии. Турнир проходит в Камеруне.

После трех попыток включить гимн Мавритании и не найдя корректный вариант, организаторы включили гимн Гамбии.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Гамбии, единственный гол забил Абли Джеллоу (10-я минута).

Команды выступают в группе F. Ранее в среду в первом матче этого квартета команда Мали обыграла сборную Туниса со счетом 1:0. В следующем туре футболисты из Гамбии встретятся со сборной Мали, мавританцы сыграют с командой Туниса. Обе встречи пройдут 13 января.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.

В новость внесены изменения (22:06 мск) - добавлен результат матча.