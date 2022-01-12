Ягудин назвал праздником выступление российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине российских фигуристов Андрея Мозалева, Марка Кондратюка и Евгения Семененко стало для него продолжением Нового года и заставило снова поверить в чудо. Об этом Ягудин сообщил ТАСС.

После короткой программы лидирует бронзовый призер чемпионата России Мозалев, заменивший в Таллине травмированного Михаила Коляду. Мозалев получил за выступление 99,76 балла. Второе место занимает Кондратюк (99,06 балла), третье - Семененко (99,04). Всем фигуристам по 18 лет, все они являются дебютантами чемпионата Европы.

"Это просто праздник какой-то, ни больше ни меньше, как продолжение Нового года. Я в Деда Мороза уже не верил, а вот оно, чудо, - сказал Ягудин. - У меня сложилось ощущение, что все трое наших ребят были в суперпотрясающей форме, они так легко, так ненаигранно вышли и сделали свою работу. Сейчас нам остается лишь дождаться произвольной программы, которая все расставит на свои места".

Произвольную программу мужчины представят 14 января.