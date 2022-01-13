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Футбол в России

Даниэль Фарке стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар"

Контракт с Фарке рассчитан до 30 июня 2024 года
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке EPA-EFE/ALAN WALTER
Описание
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке
© EPA-EFE/ALAN WALTER

ТАСС, 13 января. Немец Даниэль Фарке назначен главным тренером клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Контракт с немецким специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. 

5 января руководство "Краснодара" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Фарке 45 лет, с мая 2017 года он тренировал "Норвич", который два раза выводил в Английскую премьер-лигу (АПЛ). В ноябре 2021 года был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Краснодар" после 18 туров РПЛ в сезоне-2021/2022 располагается на пятом месте в турнирной таблице с 29 очками, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на девять баллов. Следующий матч в премьер-лиге краснодарцы сыграют дома 27 февраля против московского "Локомотива".

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