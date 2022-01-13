Фигуристка Валиева прокомментировала свой рекорд в короткой программе

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева считает высокие баллы за короткую программу на чемпионате Европы признаком того, что она стала лучше кататься. Об этом фигуристка заявила журналистам.

За короткую программа Валиева получила 90,45 балла и обновила свой же мировой рекорд (87,42 балла), установленный на этапе Гран-при в Сочи в ноябре 2021 года. Ей также принадлежат рекорды по общей сумме баллов (272,71) и в произвольной программе (185,29). Второй в короткой программе стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - россиянка Александра Трусова (75,13), Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).

"Эти баллы значат, что я улучшаюсь, что не может не радовать. Это результат моей работы. У нас были небольшие выходные, дня три, была небольшая раскоординация. Сейчас пришла в форму, и ее нужно поддерживать", - сказала Валиева.

Фигуристка прокомментировала крики болельщиков на льду "Камила, танцуй". "Я слышала, как что-то крикнули, но, когда ты на льду, ты находишься в потоке, иногда это может выбивать", - отметила фигуристка.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой России (2022), чемпионкой мира среди юниоров (2020), текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Женщины представят произвольные программы 15 января.