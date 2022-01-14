Шесть футболистов сборной Туниса заразились коронавирусом на Кубке африканских наций

ТАСС, 14 января. Тесты на коронавирус шести футболистов сборной Туниса во время Кубка африканских наций дали положительный результат. Об этом сообщила Тунисская федерация футбола.

Коронавирусом заразились защитники Мохамед Дрэгер, Дилан Бронн и Уссама Хаддади, полузащитник Наим Слити, нападающие Иссам Жебали и Йоанн Тузгар. Игроки отправились на карантин.

В первом матче группового этапа Кубка африканских наций 12 января тунисцы проиграли команде Мали со счетом 0:1. Главный арбитр встречи дал финальный свисток на 85-й минуте, но ему указали на ошибку и игра возобновилась. Затем судья завершил встречу, после того как команды сыграли 89 минут и 49 секунд. Конфедерация африканского футбола одобрила итоговый результат встречи. Следующий матч сборная Туниса проведет против команды Мавритании 16 января.

Кубок африканских наций проходит в Камеруне с 9 января по 6 февраля.