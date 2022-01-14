Агент футболиста Языджи сообщил о позитивном итоге переговоров с ЦСКА

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Переговоры между московским ЦСКА и французским "Лиллем" по переходу турецкого футболиста Юсуфа Языджи имеют позитивный результат. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Адем Чебечи.

Ранее газета La Voix du Nord сообщала, что ЦСКА может арендовать у "Лилля" Языджи на полгода с правом выкупа.

"Все прошло позитивно сегодня. Клуб проинформирует вас", - сказал Чебечи.

Языджи 24 года, он выступает за "Лилль" с июня 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел за французский клуб 22 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за турецкий "Трабзонспор".

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков в 18 матчах.