Павлюченкова заявила, что готова к выступлению на Australian Open после коронавируса

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова физически готова к выступлению на Australian Open после выздоровления от коронавируса. Об этом она рассказала ТАСС в телефонном разговоре.

30 декабря Павлюченкова сообщила, что заразилась коронавирусом. Россиянка, выступающая под 10-м номером посева, в первом круге сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь.

"Как готова к турниру, мы узнаем через несколько дней, когда сыграю первый матч. Но на тренировках чувствую себя хорошо, играю хорошо. Чувствую, что готова нормально. С достойными соперницами на тренировках все хорошо, - сказала Павлюченкова. - Для меня важнее было быть в хорошей физической кондиции после коронавируса. Потому что первые дни, когда только вышла из номера, было тяжело чисто физически, не могла полностью и длительно тренироваться".

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования пройдут с 17 по 30 января в Мельбурне на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет более $54 млн. Победительницей прошлого турнира является японка Наоми Осака.