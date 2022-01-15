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Футбол в Италии

"Дженоа" уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера спустя 69 дней после назначения

Под его руководством команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений
Андрей Шевченко EPA-EFE/GABRIELE MENIS
Описание
Андрей Шевченко
© EPA-EFE/GABRIELE MENIS

ТАСС, 15 января. Руководство итальянского футбольного клуба "Дженоа" уволило украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Под руководством Шевченко "Дженоа" провел 11 матчей, команда одержала одну победу, уступила в семи играх и трижды сыграла вничью. Шевченко занял пост главного тренера 7 ноября 2021 года, контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Шевченко 45 лет, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021-го. Под его руководством команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Сборная Украины не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала.

Шевченко выступал на позиции нападающего за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. В составе "Милана" он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03 и Суперкубок УЕФА в 2003 году. За сборную Украины провел 111 матчей и забил 48 голов.

"Дженоа" занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Италии, после 21 матча команда набрала 12 очков. 13 января команда завершила выступление в Кубке Италии, уступив на выезде "Милану" (1:3).

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