Экипаж Стульнева выиграл Кубок Европы по бобслею в четверках

ТАСС, 15 января. Российский экипаж во главе с Алексеем Стульневым занял четвертое место на последнем этапе Кубка Европы по бобслею в соревновании четверок. Соревнования прошли в германском Винтерберге.

Победителем стал экипаж немца Нико Земмлера, показавший результат 1 минута 49,21 секунды. Вторым стал экипаж их соотечественников во главе с Рихардом Эльснером (отставание - 0,39 секунды), тройку лучших замкнул экипаж американца Коди Баске (+0,76). Отставание Стульнева составило 0,82 секунды.

Российский экипаж во главе со Степаном Дубинко показал седьмой результат (+1,36 секунды), экипаж Максима Банкова занял восьмое место (+2,15 секунды), экипаж Вячеслава Попова не стартовал.

Стульнев стал победителем общего зачета Кубка Европы в соревновании бобов-четверок, набрав 906 очков. Вторым стал Эльснер (722), тройку лучших замкнул Седрик Фолладор из Швейцарии (712). Попов занял пятое место (498), Дубинко - 13-е (352), Банков - 24-е (80).

В прошлом сезоне общий зачет Кубка Европы выиграл россиянин Александр Бредихин.