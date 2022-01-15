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Зимние олимпийские виды спорта

Экипаж Стульнева выиграл Кубок Европы по бобслею в четверках

Россиянин Вячеслав Попов стал пятым
Экипаж Алексея Стульнева EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Экипаж Алексея Стульнева
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 15 января. Российский экипаж во главе с Алексеем Стульневым занял четвертое место на последнем этапе Кубка Европы по бобслею в соревновании четверок. Соревнования прошли в германском Винтерберге.

Победителем стал экипаж немца Нико Земмлера, показавший результат 1 минута 49,21 секунды. Вторым стал экипаж их соотечественников во главе с Рихардом Эльснером (отставание - 0,39 секунды), тройку лучших замкнул экипаж американца Коди Баске (+0,76). Отставание Стульнева составило 0,82 секунды.

Российский экипаж во главе со Степаном Дубинко показал седьмой результат (+1,36 секунды), экипаж Максима Банкова занял восьмое место (+2,15 секунды), экипаж Вячеслава Попова не стартовал.

Стульнев стал победителем общего зачета Кубка Европы в соревновании бобов-четверок, набрав 906 очков. Вторым стал Эльснер (722), тройку лучших замкнул Седрик Фолладор из Швейцарии (712). Попов занял пятое место (498), Дубинко - 13-е (352), Банков - 24-е (80).

В прошлом сезоне общий зачет Кубка Европы выиграл россиянин Александр Бредихин.

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