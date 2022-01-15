Фигуристка Дэвис не будет отмечать день рождения, чтобы не рисковать перед Олимпиадой

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, воздержится от празднования дня рождения, который совпал с выступлением спортсменов на чемпионате Европы в Таллине. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с произвольной программой.

16 января фигуристке, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, исполнится 19 лет.

"С планами на день рождения Дианы пока трудно, учитывая, что мы очень волнуемся относительно тестов на ковид, - рассказал Смолкин. - Может, в Москве, узкой компанией отметим дома, возможно, присоединятся Сергей Викторович (Дудаков, тренер группы Этери Тутберидзе - прим. ТАСС) и Даниил Глейхенгауз. Но сезон очень важный, у нас есть шанс показать что-то приличное на Олимпийских играх, и очень не хочется даже из-за такого праздника как день рождения лишиться самого главного турнира на планете".