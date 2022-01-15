Россиянин Есипенко сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 15 января. Российский шахматист Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первом туре супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях россиянин Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Сергей Карякин черными разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной. Нидерландец Аниш Гири сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой, поляк Ян-Кшиштоф Дуда обыграл венгра Рихарда Раппорта, представитель Нидерландов Йорден ван Форест победил шведа Нильса Гранделиуса.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые сыграют в один круг. В прошлом году Есипенко занял третье место на турнире. 19-летний шахматист является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Действующим победителем является ван Форест.