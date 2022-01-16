Сборная России победила команду Норвегии на чемпионате Европы по гандболу

ТАСС, 16 января. Сборная России по гандболу со счетом 23:22 обыграла команду Норвегии в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Словакии.

Сборные России и Норвегии выступают в группе F вместе с командами Словакии и Литвы, чья встреча прошла ранее в субботу и завершилась победой словаков (31:26).

В субботу стало известно, что тест игрока сборной России Евгения Дземина на коронавирус перед матчем с норвежцами дал положительный результат. Пресс-служба Федерации гандбола России сообщила, что тесты остальных участников делегации - отрицательные. Дземин по регламенту пробудет на карантине минимум пять дней.

В турнирной таблице группы лидирует сборная России, набравшая 4 очка, в активе норвежской и словацкой команд по 2 очка, у литовцев - ни одного. Следующий матч россияне проведут 17 января против словаков, а норвежцы в этот же день встретятся с командой Литвы. Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд. Сборной России для выхода в основной этап необходимо не проиграть словакам с разницей в шесть и более мячей.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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