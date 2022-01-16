Футбольный Кубок легенд в Москве перенесен из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ежегодный футбольный турнир среди ветеранов "Кубок легенд имени Константина Еременко" перенесен с конца января на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки в Москве, вызванной пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил Валерий Гладилин, главный тренер команды - участницы турнира, сборной России.

14-й розыгрыш Кубка легенд должен был пройти в Москве с 28 по 30 января. По итогам состоявшейся в середине января жеребьевки турнира сборная России на групповом этапе попала в группу с хорватами и испанцами. Команда звезд на этой стадии турнира должна была сыграть против итальянцев и португальцев.

"Кубок легенд будет перенесен на более поздний срок, - сказал Гладилин. - Вы видите, какая сейчас эпидемиологическая обстановка. В связи с этой ситуацией турнир переносится. Думаю, что это будет ближе к лету".

"На следующей неделе должно пройти совещание, на котором определятся точные сроки. То, что Кубок легенд не состоится в январе, - это точно", - подчеркнул собеседник агентства.

Впервые Кубок легенд состоялся на арене "Мегаспорт" в Москве в 2009 году, в турнире принимают участие игроки старше 35 лет, завершившие карьеру. С 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010). Из 13 предыдущих розыгрышей сборная России выиграла турнир 12 раз. Только в 2020 году победителем турнира стала команда звезд, которая в финале обыграла россиян со счетом 6:5.