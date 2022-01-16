Матыцин: чемпионат Европы стал для российских фигуристов важной проверкой перед Играми

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин отметил успешное выступление российских фигуристов на чемпионате Европы, прошедшем в Таллине, назвав турнир важной проверкой перед Олимпийскими играми в Пекине. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое, второе и третье места соответственно в женском одиночном катании. Марк Кондратюк стал победителем соревнований среди мужчин. Анастасия Мишина и Александр Галлямов первенствовали в парном катании, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским выиграли в этой дисциплине серебряные и бронзовые награды. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, Александра Степанова и Иван Букин - серебряными призеры в этом виде программы.

"Поздравляю сборную России по фигурному катанию с блестящим выступлением на чемпионате Европы в Таллине. Она выиграла девять наград из 12 возможных. Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах, причем в женском одиночном и парном катании наши спортсмены заняли все три ступени пьедестала почета и продемонстрировали, что им нет равных в Европе", - сказал Матыцин.

"Прошедший турнир стал для сборной России важной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Пекине, и наша команда великолепно справилась с этим испытанием. Поздравляю с триумфом наших спортсменов на чемпионате Европы тренеров российских фигуристов, а также Федерацию фигурного катания на коньках России. Желаю сборной России по фигурному катанию сохранить этот победный настрой на заключительном этапе подготовки к Играм-2022", - добавил министр спорта.

Соревновательная программа чемпионата Европы завершилась 15 января.