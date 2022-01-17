Польский футбольный союз объявит имя нового тренера национальной команды до 23 января

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Имя нового главного тренера сборной Польши по футболу будет объявлено до конца недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.

15 января защитник сборной Польши и московского "Локомотива" Мацей Рыбус сообщил журналистам, что уже знает имя нового главного тренера национальной команды, отметив, что оно должно быть объявлено на выходных. В указанные сроки Польский футбольный союз не объявил о подписании контракта с тренером.

"Новый главный тренер сборной Польши будет представлен на этой неделе. Точная дата презентации еще не подтверждена", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В конце 2021 года занимавший пост главного тренера сборной Польши португалец Паулу Соуза расторг контракт с Польским футбольным союзом и возглавил бразильский "Фламенго". Национальная ассоциация обязала 51-летнего тренера, который выступил инициатором прекращения сотрудничества, выплатить компенсацию.

Соуза тренировал сборную Польши с 21 января 2021 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, где встретится со сборной России. Игра пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники". Ее победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

В конце прошлой недели журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в Twitter писал, что основным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является 64-летний специалист Адам Навалка, который уже тренировал национальную команду в период с 2013 по 2018 год. Под его руководством поляки не смогли выйти на чемпионат мира - 2014 в Бразилии, а на мировом первенстве - 2018, которое прошло в России, не вышли из группы. На чемпионате Европы - 2016 сборная Польши дошла до 1/4 финала, где проиграла будущему победителю турнира - команде Португалии (1:1, 3:5 - по пенальти).