Тарпищев: Хачанову в первом матче на Australian Open не хватало творчества в действиях

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Карену Хачанову в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) не хватало творчества в действиях, несмотря на победу. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Хачанов победил американца Дениса Кудлу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). В следующем круге россиянин встретится с французом Бенджамином Бонзи.

"Карен сделал то, что должен был в первом круге. Он сильнее и должен был выиграть - тут все логично, - сказал Тарпищев. - Выиграл за счет подачи в первую очередь и в розыгрыше вторых подач был сильнее. Но несмотря на победу, к сожалению, маловато разнообразия было в его действиях, должно присутствовать творчество".

Хачанов располагается на 30-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он доходил до четвертьфинала на Roland Garros (2019) и Уимблдоне (2021).

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.