Майгуров сравнил технику хода олимпийского чемпиона Бьорндалена и китайских биатлонистов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Техника хода китайских биатлонистов сопоставима с той, какая была у восьмикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена. Такое мнение журналистам высказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Норвежец и его супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева в 2019 году подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая. Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая по биатлону, а Домрачева стала отвечать за подготовку женской команды.

"По технике они [китайские биатлонисты] бегут так же, как Бьорндален и Домрачева. Я не рассматриваю их как суперпретендентов на медали, но чем черт не шутит, в десятку они могут попасть, для китайских спортсменов это будет успех", - сказал Майгуров.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.