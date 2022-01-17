Определился состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпиаду

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Конькобежка Ангелина Голикова вошла в состав женской сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Союза конькобежцев России.

Также в состав вошли Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизвавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. Мужскую команду на Играх представят Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены завоевали одну медаль. На дистанции 5 000 м Воронина стала обладательницей бронзовой награды.

Сборная России прибудет в Пекин 27 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.