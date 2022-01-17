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Олимпиада-2022 в Пекине

Си Цзиньпин заявил, что Олимпийские игры в Пекине будут яркими и безопасными

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китай гарантирует проведение эффектных и в то же время безопасных зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"Скоро в Пекине начнутся зимние Олимпийские и зимние Паралимпийские игры. Китай уверен, что сможет представить миру экономные, безопасные и яркие Олимпийские игры", - отметил китайский лидер.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Теги
КитайСи ЦзиньпинОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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