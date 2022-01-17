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Чемпионат Европы по гандболу

Еще два российских гандболиста заразились коронавирусом на чемпионате Европы

Игроки пропустят матч со сборной Словакии

ТАСС, 17 января. Результаты тестов гандболистов сборной России Андрея Верещагина и Даниила Шишкарева на чемпионате Европы дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Сообщается, что игроки пропустят заключительный матч первого группового этапа чемпионата Европы с командой Словакии, который состоится в понедельник и начнется в 20:00 мск. 15 января коронавирусом заразился гандболист сборной России Евгений Дземин.

"Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев не примут участие в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы со Словакией. Тесты этих гандболистов на коронавирус, сданные в воскресенье, показали положительный результат", - говорится в сообщении.

В предварительном раунде российская команда играет в группе F со сборными Литвы, Норвегии и Словакии. На каждую игру чемпионата Европы можно заявить 16 гандболистов, по ходу турнира разрешается сделать до шести замен в итоговой заявке, используя игроков из расширенного списка. Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы F, одержав две победы в двух матчах - над командами Литвы (29:27) и Норвегии (23:22).

Из каждой группы в основной раунд турнира выходят по две команды, которые будут разбиты на две группы по шесть сборных. Команды, которые займут первые два места в каждой группе, пробьются в полуфинал. Соревнования проходят в Венгрии и Словакии. 

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