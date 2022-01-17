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Чемпионат Европы по гандболу

Сборная России вышла в основной раунд чемпионата Европы по гандболу

В матче заключительного тура предварительного раунда российская команда обыграла словаков
Разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN
Описание
Разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников
© EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN

ТАСС, 17 января. Сборная России по гандболу со счетом 36:27 обыграла команду Словакии в матче третьего тура предварительного раунда чемпионата Европы и вышла в основной раунд турнира. Встреча прошла в Словакии.

Сборные России и Словакии выступают в группе F вместе с командами Норвегии и Литвы, чья встреча пройдет позднее в понедельник. Ранее стало известно, что трое игроков сборной России - Андрей Верещагин, Даниил Шишкарев и Евгений Дземин - заразились коронавирусом.

В турнирной таблице группы сборная России заняла первое место, набрав 6 очков, и вышла в основной раунд европейского первенства.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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