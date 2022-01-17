ФИФА включила Месси и Роналду в символическую сборную 2021 года

В команду года попали 11 игроков. Это вратарь Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ); защитники Давид Алаба ("Реал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"); полузащитники Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба - "Челси"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"); нападающие Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Роберт Левандовский ("Бавария"), Лионель Месси (ПСЖ).​

ТАСС, 17 января. Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вошли в символическую сборную 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Приз имени Ференца Пушкаша как автор самого красивого гола по версии ФИФА получил аргентинский полузащитник испанской "Севильи" Эрик Ламела. Гол Ламелы был забит в ворота "Арсенала" в матче чемпионата Англии 14 марта 2021 года, аргентинец выступал тогда за "Тоттенхэм". В прошлом году обладателем приза имени Пушкаша стал южнокорейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

В женскую символическую сборную мира включены Кристиана Эндлер ("Лион"), Милли Брайт ("Челси"), Люси Бронз ("Манчестер Сити"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Венди Ренар ("Лион"), Эстефания Банини ("Атлетико"), Барбара Бонансеа ("Ювентус"), Карли Ллойд ("Скай Блю") , Марта ("Орландо"), Вивианне Мидема ("Арсенал") и Алекс Морган ("Сан-Диего"). Лучшим игроком года была признана полузащитник "Барселоны" Алексия Путельяс.

Медицинский штаб и игроки сборной Дании получили премию Fair Play, вручаемую за образцовое поведение, которое способствует духу честной игры и сострадания в футбольном сообществе. Награда была присуждена за помощь полузащитнику Кристиану Эриксену, который 12 июня в матче чемпионата Европы между командами Дании и Финляндии в Копенгагене перенес остановку сердца на поле. Награду FIFA Fan Award лучшим болельщикам получили фанаты сборных Дании и Финляндии, которые поддерживали Эриксена.

Церемония вручения наград прошла в швейцарском Цюрихе в понедельник в онлайн-формате. Призы присуждались по итогам голосования болельщиков и международного жюри, состоящего из действующих тренеров и капитанов национальных команд, а также журналистов от каждой страны.

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