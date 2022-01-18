"Миннесота" по буллитам уступила "Колорадо" в матче НХЛ. Капризов оформил дубль

ТАСС, 18 января. "Колорадо" в серии буллитов обыграл "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. У "Колорадо" отличились Микко Рантанен (16-я минута), Алекс Ньюхук (18), Натан Маккиннон (57). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Кевин Фиала (21) и российский нападающий Кирилл Капризов (47, 58).

Капризов забросил 16 шайб в текущем сезоне, всего на его счету 44 очка (16 шайб + 28 передач) за 34 матча. Россиянин продлил свою результативную серию до шести игр. Его одноклубник Дмитрий Куликов не сумел отличиться.