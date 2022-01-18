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НХЛ

Дубль Барбашева помог "Сент-Луису" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

ТАСС, 18 января. "Сент-Луис" обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" отличились российский форвард Иван Барбашев (17-я и 26-я минуты), Райан О'Райлли (18), Брэйден Шенн (21, 58). У "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен (5), Филип Форсберг (16), Яков Тренин (52).

Барбашев забросил 15 шайб в текущем сезоне, также он отметился результативными передачами в эпизодах с голами Шенна. Всего российский форвард набрал 34 очка (15 голов + 19 передач) в 38 матчах. Также голевой пас отдал его одноклубник Владимир Тарасенко, на его счету 35 очков (14+21) в 35 играх. В активе Тренина 15 очков (10+5) за 38 встреч.

"Сент-Луис" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 51 очко в 39 матчах. "Нэшвилл" идет третьим с 51 очком за 40 игр. Следующий матч "Сент-Луис" проведет 22 января в гостях против "Сиэтла", "Нэшвилл" 19 января примет "Ванкувер".

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