Сафиуллин заменит восьмую ракетку мира Рууда на Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянин Роман Сафиуллин выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису вместо восьмой ракетки мира норвежца Каспера Рууда. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Рууд получил травму лодыжки на одной из тренировок, из-за чего решил сняться с турнира. 24-летний Сафиуллин заменит его в основной сетке соревнований и 18 января сыграет матч первого круга против словака Алекса Молчана.

Россиянин выступал в квалификации Открытого чемпионата Австралиии и дошел до ее финала, где уступил британцу Лиаму Броди.

Сафиуллин занимает 146-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема он не доходил дальше второго круга. Сборная России с Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала Кубка ATP 2022 года.

Рууду 23 года, на его счету шесть титулов под эгидой ATP. Высшим достижением норвежца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.