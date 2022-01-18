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Australian Open

Вторая ракетка мира Медведев вышел во второй круг Australian Open

Россиянин обыграл швейцарца Генри Лааксонена
Даниил Медведев AP Photo/Hamish Blair
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Hamish Blair

ТАСС, 18 января. Россиянин Даниил Медведев победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Медведева. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между британцем Лиамом Броди и австралийцем Ником Кирьосом.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и посеян на первом в сезоне турнире Большого шлема под вторым номером. На его счету 13 титулов ATP. Россиянин является победителем US Open 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.

Лааксонену 29 лет, он располагается на 91-м месте в мировом рейтинге. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил далее третьего круга.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

Теги
Australian OpenМедведев, Даниил Сергеевич
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