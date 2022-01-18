Тарпищев: Даниил Медведев показал очень чистую игру в первой половине матча с Лааксоненом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в начале матча первого круга Australian Open играл в полную силу, но во второй половине встречи он действовал вальяжно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник 25-летний Медведев в первом круге Australian Open обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счетом 6:1, 6:4, 7:6, (7:3). Его соотечественник Андрей Рублев выиграл у итальянца Джанлуку Магера со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

"Нормально играл полтора сета, потом понял, что победит, и действовал уже вальяжно. Но по первым полутора сетам показал очень чистую игру. Первые два круга сложно играть в Австралии - надо выигрывать, и потом уже можно делать прогнозы", - сказал Тарпищев.

"То же касается Рублева. Старт неплохой, но будем смотреть, как пройдут первые этапы турнира", - добавил президент Федерации тенниса России.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.