Теннисист Сафиуллин не смог пробиться во второй круг Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл словаку Алексу Молчану в матче первого круга Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6) в пользу 24-летнего словака. В следующем круге Молчан сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

Ранее Сафиуллин в основной сетке заменил норвежца Каспера Рууда, который снялся с турнира из-за травмы лодыжки, полученной на одной из тренировок.

Молчан располагается на 74-й строчке мирового рейтинга, он ни разу не побеждал на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На US Open в 2021 году словак дошел до третьего круга, что является его лучшим результатом.

Сафиуллину 24 года, россиянин занимает 149-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Australian Open (2021) и Roland Garros (2021). Сборная России с Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала Кубка ATP 2022 года.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.