Камельзон: теннисист Рублев играл против Магера так, словно у него не было перерыва

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянин Андрей Рублев начал свое выступление на Australian Open так, словно у него не было перерыва с прошлого сезона. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

Рублев во вторник в первом круге турнира обыграл итальянца Джанлуку Магера со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Australian Open стал первым его соревнованием в нынешнем году.

"На этих уникальных соревнованиях все зависит от старта, и он достаточно спокойно разобрался со своим соперником без особых проблем. Рублев играл очень чисто, было такое ощущение, что он словно не выходил с какого-то турнира, а продолжал на нем играть", - сказал Камельзон.

"В любом виде спорта все зависит от старта. Прохождение дистанции с каждой игрой будет все сложнее, и свой класс придется наращивать. Страсти будут накалятся через два-три дня, поближе к четвертьфиналу", - добавил Камельзон.

В следующем круге 20 января Рублев сыграет с представителем Литвы Ричардом Беранкисом.