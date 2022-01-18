СМИ: норвежские гандболисты отказались лететь одним рейсом вместе со сборной России

ТАСС, 18 января. Руководство мужской сборной Норвегии по гандболу приняло решение перебраться на матчи основного раунда чемпионата Европы, которые пройдут в словацкой Братиславе, на автобусе, вместо запланированного авиарейса с делегацией сборной России. Об этом сообщает портал Nettavisen.

По информации источника, изначально был запланирован совместный рейс делегаций сборных России и Норвегии из словацкого Кошице в Братиславу. После того, как российские гандболисты Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев получили положительные результаты тестов на коронавирус, норвежцы приняли решение использовать для переезда автобус, поскольку это является более безопасным вариантом. Сборная Норвегии стала одной из немногих команд, игроки которой не заразились коронавирусной инфекцией по ходу предварительного этапа европейского первенства.

"Для переезда мы будем использовать собственный автобус. Я думаю, что это является правильным решением", - сказал врач национальной сборной Норвегии.

Сборные России и Норвегии на предварительном этапе выступали в группе F. Россияне, одержав победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27), вышли с первого места в основной раунд турнира, норвежцы - со второго. Обе сборные попали в группу 2, матчи которой пройдут в Братиславе. В турнирной таблице группы 2 первое место занимает команда Испании (два очка; одна игра), далее идут сборные России (2; 1), Польши (0; 0), Германии (0; 0), Норвегии (0; 1) и Швеции (0; 1).

Команды, которые займут первые два места в каждой группе, пробьются в полуфинал. Соревнования проходят в Венгрии и Словакии.