В преддверии Олимпиады на тренировочных базах сборных России усилены антиковидные меры

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ об усилении санитарно-карантинных мероприятий на тренировочных базах национальных сборных команд в целях предотвращения распространения новых форм коронавирусной инфекции в преддверии Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

Спортсмены сборных команд проживают на территории баз в закрытых условиях и не будут покидать их до отъезда на Олимпиаду. Спортсмены, тренеры и специалисты по прибытии на базу проходят однократное ПЦР-тестирование. К тренировочному процессу допускаются спортсмены при условии отрицательного результата теста на коронавирус. До получения результатов теста спортсмены проживают в условиях полного карантина.

"В связи с распространением нового штамма коронавируса мы приняли решение усилить санитарно-карантинные мероприятия, перейти на закрытый режим работы на всех базах, где сейчас идет важнейший, заключительный этап подготовки российской сборной к участию в Олимпийских зимних играх в Пекине, - сказал Матыцин, слова которого приводит пресс-служба. - Самое главное для нас - это здоровье спортсменов, а также тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку к Играм. Принятые меры направлены на то, чтобы исключить риски заболеваний внутри нашей сборной. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы к оперативному реагированию на любые изменения".

"Большинство спортсменов и тренеров национальной сборной вакцинированы. Всем членам олимпийской команды важно соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора. Надеюсь, все наши спортсмены будут здоровы и с отличным настроем поедут на Игры в Пекин", - добавил Матыцин.

Заключительный этап подготовки сборных команд России к Олимпиаде 2022 года проходит на спортивных базах в восьми регионах стран: Москве, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях, Красноярском крае и Республике Башкортостан, а также за рубежом.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.