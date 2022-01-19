Стали известны все участники основного раунда чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 19 января. Сборная Нидерландов обыграла команду Португалии со счетом 32:31 в матче последнего тура предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу и стала последним участником основного раунда. Турнир проходит в Венгрии и Словакии.

Команды Нидерландов и Португалии выступали в группе В, где первое место заняла сборная Исландии. Сборная России одержала три победы в трех матчах группы F. Российские гандболисты переиграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).

В основном раунде турнира россияне выступят в группе 2, команды начнут выступления с очками, набранными в предварительном раунде в матчах с соперниками, оставшимися в турнире. В группе 2 первое место занимает сборная Германии (2 очка), далее идут команды Испании (2), России (2), Норвегии (0), Швеции (0) и Польши (0).

Сборная России в основном раунде сыграет со шведами (20 января), испанцами (21 января), поляками (23 января) и немцами (25 января). Все игры состоятся в Братиславе. В полуфинал выйдут две лучшие команды группы.

В группе 1 первое место занимает сборная Дании (2 очка), далее идут команды Франции (2), Исландии (2), Нидерландов (0), Хорватии (0) и Черногории (0).