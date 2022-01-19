Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 19 января. "Вашингтон" в овертайме победил "Виннипег" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Вашингтона" отметились Александр Овечкин (17-я минута), Дмитрий Орлов (25), Алексей Протас (45), Том Уилсон (61). У "Виннипега" отличились Кайл Коннор (2), Коул Перфетти (3), Пьер-Люк Дюбуа (59).

Овечкин забросил 27-ю шайбу в текущем сезоне, он лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов нынешнего регулярного чемпионата (27 голов + 28 передач). На счету Овечкина 757 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Орлов забросил пятую шайбу в текущем сезоне и отметился голевой передачей в эпизоде с голом Уилсона. Всего на счету российского защитника 19 очков (5+14) в 38 играх. Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов также стал автором результативного паса на Уилсона, в его активе 39 очков (12+27).

"Вашингтон" после 40 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Виннипег" с 40 очками после 35 игр располагаются на пятой строчке Центрального дивизиона. В следующем матче "Вашингтон" 21 января сыграет в гостях с "Бостоном", а "Виннипег" в тот же день на выезде встретится с "Нэшвиллом".

В других матчах игрового дня "Баффало" обыграл на выезде "Оттаву" (3:1), "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях в серии буллитов победил "Филадельфию" (4:3), российский голкипер команды Семен Варламов отразил 31 бросок. "Бостон" на своем льду крупно проиграл "Каролине" (1:7), в составе гостей голом и результативной передачей отметился Андрей Свечников. Перед началом встречи состоялась церемония выведения "Бостоном" из обращения 22-го номера, под которым за команду выступал Уилли О'ри - первый темнокожий игрок в истории НХЛ.