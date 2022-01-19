Олимпийцы из Казахстана впервые выступят в форме с названием страны на казахском языке

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Спортсмены из Казахстана на Олимпийских играх в Пекине впервые будут экипированы формой с названием страны на казахском языке. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

"Впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке - "Qazaqstan". На зимние Олимпийские игры в Пекине спортсмены отправятся уже в обновленной форме. Совсем скоро казахстанцы увидят, как она выглядит", - говорится в сообщении.

До настоящего времени название страны на форме было указано на английском языке - "Kazakhstan".

Как отметили в комитете, специальное разрешение на изменение элемента экипировки - с международного обозначения на национальный - было получено от Международного олимпийского комитета (МОК). "При этом Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК пока остается под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом", - пояснили в пресс-службе.Там также выразили уверенность, что один из важнейших элементов олимпийской экипировки, исполненный на родном языке, придаст уверенности атлетам и станет для них символом поддержки соотечественников.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству тогда было поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года. В конце января прошлого года пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что переход казахского алфавита на латинскую графику будет проходить постепенно в 2023-2031 гг. В настоящее время казахский алфавит основывается на кириллической графике.