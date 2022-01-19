Россиянка Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

ТАСС, 19 января. Россиянка Вероника Кудерматова победила румынку Габриэлу Рузе в матче второго круга Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 28-м номером. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) - Мария Саккари (Греция, пятый номер посева).

Кудерматовой 24 года, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

24-летняя Рузе занимает 72-ю позицию в мировом рейтинге, в ее активе одна победа на турнирах WTA. Выход во второй круг на нынешнем Australian Open является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.