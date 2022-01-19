Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге Australian Open

ТАСС, 19 января. Россиянин Карен Хачанов победил француза Бенджамина Бонзи в матче второго круга Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под 28-м номером. В следующем круге Хачанов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (шестой номер посева).

Хачанов располагается на 30-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он доходил до четвертьфинала на Roland Garros (2019) и Уимблдоне (2021).

Бонзи 25 лет, он занимает 63-ю строчку в мировом рейтинге, француз не побеждал на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема Бонзи не проходил дальше второго круга.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.