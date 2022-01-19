Россию признали полностью соблюдающей конвенцию Совета Европы против применения допинга

ТАСС, 19 января. Россия признана полностью соблюдающей конвенцию Совета Европы против применения допинга. Об этом сообщается в докладе о соответствии России положениям конвенции Совета Европы, выдержки из которого приводит пресс-служба министерства спорта.

Подобная оценка сформирована по итогам визита мониторинговой группы Совета Европы, который прошел с 21 по 23 сентября. Доклад по итогам визита одобрен всеми странами антидопинговой конвенции.

"Доклад Совета Европы является объективным подтверждением эффективности государственной системы борьбы с допингом в спорте в России, - сказал Матыцин. - Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Важно, чтобы результаты и предложения мониторинговой группы нашли свое практическое воплощение. Россия уже пригласила коллег из Совета Европы для проведения открытой презентации широкого обсуждения доклада среди всех заинтересованных сторон. Рассчитываем провести такую очную встречу, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать".

В документе отмечается, что в России создана всесторонняя государственная программа по борьбе с допингом в спорте. Зафиксировано, что на сегодняшний день в России разработана комплексная правовая база с целью ограничения доступности контроля владения, распространения и продажи, а также использования в спорте запрещенных допинговых средств и допинговых методов и, в частности, анаболических стероидов. Также отмечено активное участие России в деятельности международных организаций, в том числе Совета Европы и ЮНЕСКО.

Мониторинговой группой Совета Европы для российских властей подготовлены рекомендации, которые подразумевают ужесточение мер наказания для тренеров, врачей и вспомогательного персонала спортсмена, нарушающих антидопинговые правила, восстановление аккредитованной лаборатории и разработка единого антидопингового закона.

В декабре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления. РУСАДА в начале июня 2021 года получило от Всемирного антидопингового агентства план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.